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Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika

Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Son Güncelleme: 18.10.2023 12:51

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti. Hamas, saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak İsrail'in yalanlarla gerçekleri saptırmaya çalıştığını ve hastaneyi bombalayarak binlerce sivilin ölümüne neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bu saldırıyı ABD'nin silah gücü desteğiyle gerçekleştirdiği ve uluslararası toplumun İsrail'i kınaması ve saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12. gününe girerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ölü sayısının en az 3 bin 300'e çıktığını ve 13 bin kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden saldırılar düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 30 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir ekmek fırınını da hedef alırken, buradaki saldırıda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen İsrail saldırılarında da biri çocuk 3 Filistinli öldürüldü.
İsrail, Gazze çevresindeki Netiv HaAsara yerleşim bölgesinde Filistinli grup ile girilen çatışmada, 2 İsrail askerinin öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana ölen askerlerinin sayısını 304'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında, 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, tanksavar füzesinin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.
-Hastane saldırısı nedeniyle Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.
Hamas, söz konusu saldırının tüm sorumluluğunun doğrudan Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti.
İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" vurgulanan Hamas'ın açıklamasında, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.
Hamas, İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığını iddia etti.
İslami Cihad, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları" iddialarını yalanladı
İslami Cihad Hareketi, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'de ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılma riski artıyor
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze Şeridi'nde ciddi ilaç sıkıntısı ve hastanelere ulaşımda büyük sorun olduğu uyarısında bulundu.
Keyle, su kesintileri ve kanalizasyon sisteminin bozulmasının ise bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çekti.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika
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