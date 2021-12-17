Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasına uzun süre sessiz kalmayacağız - Son Dakika

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasına uzun süre sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Hareketin kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla Gazze kentinin güneyinde düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Filistin halkına yönelik abluka ve uygulanan baskının sonuçları konusunda uyarıda bulunan Mısri, Hamas ile Filistin halkının onurlu ve güvenli bir hayat yaşayabilmek için tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Mısri, Hamas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasına "uzun süre sessiz kalmayacağını" ifade etti.

Hareketin askeri kanadı Kassam Tugaylarının sürekli bir büyüme içinde olduğunu ve askeri gücünü artırdığını aktaran Mısri, "Gazze sakinleri onurlu bir yaşam süremedikçe Gazze sınırı yakınlarındaki Yahudi yerleşimciler de rahat edemeyecek." dedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların da kendileri için "emanet" olduğunu ve tutuklular meselesinin öncelikler arasında yer aldığını aktaran Mısri, "Ailelerinin yanında özgür bir şekilde onları görene dek tutuklular meselesini göz ardı etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mısri, İsrail'in "Kassam Tugaylarının şartlarına boyun eğeceği bir takas anlaşması yapma vaktinin kaçınılmaz olarak geleceğini" kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.