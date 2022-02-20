Hamas: İsrail'le esir takası anlaşmasında ilerleme yok - Son Dakika

Hamas, İsrail'le esir takası anlaşmasına varma yönünde bir gelişme olmadığını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Zahir Cebbarin, yaptığı açıklamada, esir değişimi konusunda ilerleme sağlandığına ilişkin İsrail medyasında yer alan haberleri yalanladı.

Hareketin Şehitler, Esirler ve Yaralılar Dosyası Sorumlusu Cebbarin, şu ana kadar muhtemel bir anlaşmaya yönelik ilerleme olmadığını çünkü İsrail tarafının bu konuda ciddi bir adım atmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili zaman zaman İsrail tarafından gelen açıklamalarının İsrailli esir ailelerinin Tel Aviv yönetimine baskı yapmasını engelleme amaçlı olduğunu aktaran Hamas yetkilisi, İsrail'in anlaşmayı tamamlama niyetinin olmadığını kaydetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda, esir değişimi anlaşması dosyasında ilerleme sağlandığı ve İsrailli esirlerin yakın zamanda evlerine dönmesinin muhtemel olduğu şeklinde İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberler yer almıştı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor

Hamas ile İsrail arasında son zamanlarda esir takasıyla ilgili Mısır'da birçok görüşme yapıldığı, ancak ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.

Hamas'ın elindeki 4 İsrailli ile İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin değişimi için Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerin içeriğine dair taraflar bilgi vermekten kaçınıyor.

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.