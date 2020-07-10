Hamas: İsrail planlarına karşı güç yetiren kapsamlı direniştir - Son Dakika

Hamas: İsrail planlarına karşı güç yetiren kapsamlı direniştir

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in ilhak planlarına karşı güç yetirebilmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olacağını açıkladı.

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in ilhak planlarına karşı güç yetirebilmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olacağını açıkladı.

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Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kasım, açıklamada, "Halkımız, sömürgecilerin ilhak planlarına karşı durmaktan, gayrimeşru yerleşimcileri Filistin topraklarından söküp atmaya kadar bunun için güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyor" ifadesini kullandı.

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etmişti.

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 05:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail planlarına karşı güç yetiren kapsamlı direniştir - Son Dakika
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