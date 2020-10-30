Hamas, İzmir'deki depremin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti - Son Dakika

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Türkiye'yi vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye destek ve taziye mesajları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'nin İzmir kentinde meydana gelen yıkıcı depremin sonuçlarını derin bir üzüntü ve acıyla takip edildiği dile getirildi.

Hamas, Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade ederek, depremzedeler için şifa dilediğini ve yaralıların güvenliği için dua ettiğini aktardı. Hamas açıklamasının sonunda, Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu belirtti. - KUDÜS