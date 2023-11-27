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Hamas: Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı - Son Dakika

Hamas: Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı

Hamas: Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı.

27.11.2023 - 19:35,
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İsrailli askeri analist Amir Bohbot, Hamas'ın Kızılhaç askerine teslim ettiği İsrailli rehinelerin Hamas askerlerine gülümsemesiyle ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. Bohbot, Hamas'ın görüntülerle İsrail'i rezil ettiğini ve ordunun Gazze'nin kuzeyine hakim olduğu iddialarını sorgulattığını belirtti.

İSRAİLLİ MAYA'NIN GÜLÜMSEMESİ YANKI UYANDIRDI

Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde pazar günü 3. rehine takası gerçekleşti. Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu kişiyi Kızılhaç'a teslim etti. İsrailli rehine Maya'nın Kızılhaç'a teslim edilirken Hamas askerlerine gülümsemesi ülkede deprem etkisi yarattı.

İsrailli askeri analist Bohbot: 'Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti'
İsrailli Maya'nın Kızılhaç yetkililerine teslim edilirken Hamas askerlerine gülümsemesi büyük yankı uyandırdı.

İSRAİLLİ ANALİST BOHBOT: HAMAS, İSRAİL'İ REZİL ETTİ

İsrailli askeri analist Amir Bohbot, görüntülerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Askeri analist Bohbot, İsrail'de İbranice yayın yapan haber sitesi Walla için bir makale kaleme aldı. Bohbot, Hamas tarafından yayımlanan esir takası görüntülerinin İsrail ordusunun Gazze'de kontrolü ele aldığına dair oluşturduğu algının sorgulanmasına neden olduğunu vurgulayarak, "Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti." ifadesini kullandı.

İsrailli askeri analist Bohbot: 'Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti'

"GAZZE'NİN GERÇEK SAHİBİ KİM?"

İsrail ordusunun önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırılarıyla yıkım taktiği uyguladığını, ardından bölgede kontrolü ele geçirdiğini ilan ettiğini hatırlatan Bohbot, Hamas tarafından yayımlanan esir takasına ait görüntülerinin "Gazze'nin gerçek sahibi kim?" sorusunu akıllara getirdiğini söyledi. Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini analiz eden Bohbot, şunları kaydetti: "Gayet güzel hazırlanan videoda, Hamaslı aktivistlerin kaçırılan rehineleri Kızılhaç'ın araçlarına taşırken ve onlara veda ederken çekilen görüntülerini izlemek mümkün. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan ek bilgi içerikleri de İsrail ordusunun göründüğü gibi Gazze'yi fiili olarak kontrolü altına aldığına dair şüpheleri akla getiriyor.

İsrailli askeri analist Bohbot: 'Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti'

"HAMAS, ENGEL TANIMAKSIZIN BÖLGEDE RAHATÇA DOLAŞIYOR"

Gazze'nin merkezinde çekilen görüntüler gösteriyor ki, (İsrail) ordu güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini kontrol altına aldığı iddiası ve tüm bölgede kuvvetlerimizin konuşlanmış olduğu gerçeğine rağmen, Hamas'ın silahlı onlarca unsuru rehineleri Kızılhaç'a teslim ederken herhangi bir engel tanımaksızın bölgede rahatça dolaşıyor."

İsrailli askeri analist Bohbot: 'Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti'

ÜÇÜNCÜ TAKASTA 39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrailli esirler dün, İsrail ordusunun kontrolünü ele geçirdiğini ilan ettiği Gazze'nin merkezinde Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildi. Dün üçüncüsü gerçekleştirilen esir takasında 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli esir İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı. İsrail'e göre aralarında İsrailli subay, asker, polis ve istihbaratçılardan oluşan 190 kişi hala Hamas'ın elinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Katar, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas: Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı - Son Dakika
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