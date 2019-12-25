Hamas: "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas: 'Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz' - Son Dakika

Hamas: "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz"

6 saat önce

Hamas, Fetih Hareketi ile Filistin yönetimini, Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi için "dayatma politikası" izlemeye çağırarak, İsrail'in bu konudaki onayını beklemeyi ise reddettiklerini açıkladı.

Hamas:

Hamas, Fetih Hareketi ile Filistin yönetimini, Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi için "dayatma politikası" izlemeye çağırarak, İsrail'in bu konudaki onayını beklemeyi ise reddettiklerini açıkladı.

Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Filistin seçimleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Seçimlerin İsrail işgali altındaki Kudüs'te de yapılması konusuna değinen Berdevil, "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz. Aksine seçimin yapılmasını dayatmalı, siyasi ve kitlesel açıdan Kudüs'ü mücadele sahasına dönüştürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kudüs'te düzenlenmemesi halinde "seçimlerin yapılmasını" kabul etmediklerini vurgulayan Berdevil, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan İsrail'in onayını beklemeksizin seçimlerle ilgili kararname çıkarmasını talep etti.

Hamas, son olarak seçimlerin düzenlenmesine yönelik resmi onayını Abbas'a göndermişti. Fetih Hareketi ve Filistin yönetimi, İsrail'in Kudüs'te seçimlerin yapılmasını onaylamaması nedeniyle kararnamenin geciktiğini belirtiyor.

İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin seçimlerinde de uluslararası baskı nedeniyle Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanmasına izin vermişti.

Filistin'de seçimler


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.


Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.


Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Filistin, İsrail, Hamas, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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