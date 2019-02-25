Son Dakika Haberleri: Hamas, Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Cezası Verilmesini Kınadı

Hamas, Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Cezası Verilmesini Kınadı

27 dakika önce

Hamas hareketi, Libya'nın Trablus kentinde 4 Filistinliye müebbet hapis cezası verilmesini kınadı.

Hamas, Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Cezası Verilmesini Kınadı, System.String[]
Hamas hareketi, Libya'nın Trablus kentinde 4 Filistinliye müebbet hapis cezası verilmesini kınadı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Trablus mahkemesinin 4 Filistinli hakkında verdiği adaletsiz kararı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mervan el-Eşkar, oğlu Beraa, Müeyyed Cemal Abid ve Nusayb Muhammed Şakir isimli Filistinlilerin eğitimlerini tamamlamak ve rızklarını kazanmak için Libya'ya gittiği ve Filistin'deki işgal sona erdiğinde vatanlarına dönmeyi arzuladıkları kaydedildi.

Söz konusu kişilerin durumuyla ilgili daha önce pek çok makama müracaat edildiğinin belirtildiği açıklamada, müebbet hapis cezasının beklenmedik bir karar olduğu dile getirildi. Filistinlilerin ne zaman tutuklandığıyla ilgili bilgi verilmezken, Libya makamlarına bu kişileri serbest bırakma çağrısı yapıldı.

Geçen çarşamba günü yerel basında Trablus'taki mahkemenin, Gazze'ye silah kaçırmakla suçlanan 4 Filistinli hakkında müebbet hapis cezası verdiği haberi yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Filistin, Trablus, Hamas, Libya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var

Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkanının İtirazı Kabul Edildi CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 23:25:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas, Libya'da 4 Filistinliye Müebbet Hapis Cezası Verilmesini Kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]