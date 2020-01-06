Hamas lideri Haniye: "Süleymani'nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim" - Son Dakika
Son Dakika Politika Hamas lideri Haniye: 'Süleymani'nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim' - Son Dakika

Hamas lideri Haniye: "Süleymani'nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim"

6 saat önce

İran'in başkenti Tahran'da Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, "Tümgeneral Süleymani'nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim" dedi.

Hamas lideri Haniye:

İran'in başkenti Tahran'da Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, "Tümgeneral Süleymani'nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim" dedi.


ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Süleymani'nin cenazesine, aralarında Hamas lideri İsmail Haniye'nin de bulunduğu bir dizi üst düzey isim katıldı. Cenaze töreninde konuşma yapan Haniye, İslam İran Cumhuriyeti'ne ve İran halkına başsağlığı dileyerek, "Tümgeneral Süleymani'nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim" dedi. Süleymani'nin Filistin direnişini destekleme konusunda mühim bir rol oynadığını belirten Haniye, ABD'nın korkunç bir suç işlediğini vurguladı. - TAHRAN

Tahran, Hamas, Kudüs, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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