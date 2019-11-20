Son Dakika Haberleri: Hamas lideri Heniyye: "ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır"
Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye: 'ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır' - Son Dakika

Hamas lideri Heniyye: "ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır"

6 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının "siyasi katliam" olduğunu bildirdi.

Hamas lideri Heniyye:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının "siyasi katliam" olduğunu bildirdi.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin artık yasa dışı olarak görülmeyeceği" yönündeki kararına tepki gösterdi.

İsmail Heniyye, "Karar, Filistin halkının topraklarına, kutsallarına ve nesillerinin geleceğine yönelik hakkı hedef alan (İsrail ile ABD arasında) şeytani bir ortaklığı ve ittifakı temsil ediyor. ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı siyasi katliamdır. " ifadesini kullandı.

"Filistin halkı bu siyasi ve kanlı katliamlara teslim olmayacak, haklarına sahip çıkacak ve savunacak, siyasi ve askeri saldırıların karşısında dimdik duracaktır." değerlendirmesinde bulunan Heniyye, Filistin yönetiminden de ABD'nin attığı bu adıma karşılık vermesini talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" belirtmişti.

Söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.

BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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