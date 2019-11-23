Son Dakika Haberleri: Hamas lideri Heniyye: "ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı uluslararası hukuka aykırı"
Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye: 'ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı uluslararası hukuka aykırı' - Son Dakika

Hamas lideri Heniyye: "ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı uluslararası hukuka aykırı"

6 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Hamas lideri Heniyye:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah Tıp Kompleksi temel atma töreninde konuşan Heniyye, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararıyla, Filistinlilerin haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak, "Karar, siyonizme hizmet etmek için bölgeyi yeniden haritalandırıyor." dedi.

Heniyye, Filistin'in ve bölgenin kaderini değiştirecek bu kararı kabul etmeyeceklerini, bazı ülkelerin ve 107 ABD kongre üyesinin kararı reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.


BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.

ABD Temsilciler Meclisinde 107 Demokrat Parti üyesi ise dün kararın geri çekilmesini talep etmişti.


İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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