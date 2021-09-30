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Hamas lideri Heniyye, ABD ve İsrail'in Filistin'de siyasi çözümden yana olmadığını belirtti - Son Dakika

Hamas lideri Heniyye, ABD ve İsrail'in Filistin'de siyasi çözümden yana olmadığını belirtti

30.09.2021 02:47
Hamas lideri Heniyye, ABD ve İsrail'in Filistin'de siyasi çözümden yana olmadığını belirtti, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması da dahil hiçbir siyasi çözümü kabul etmediğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması da dahil hiçbir siyasi çözümü kabul etmediğini söyledi.

Hamas'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, a Haber'e konuk oldu.

"Biden ve Bennett, 1967 sınırlarında Filistin devleti de dahil olmak üzere hiçbir siyasi çözümü kabul etmiyor. Onların göreve gelmesi, işgal sürecinde çok bir şey değiştirmeyecek." diyen Heniyye, İsrail hükümetinin, işgal, toprakları istila ve Batı Şeria ile Gazze'de Filistin halkına yönelik ihlal politikasına devam ettiğini belirtti.

ABD ile İsrail arasında pek çok ortak çıkar bulunduğuna dikkati çeken Heniyye, bu nedenle ABD'nin İsrail politikasında herhangi bir değişiklik olmasını beklemediklerini kaydetti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmaları hakkında da konuşan Heniyye, Hamas'ın bu yakınlaşmaya üzüntüyle baktığını dile getirdi.

Heniyye, "Bazı Arap ülkeleri meşruiyetlerini ABD ile bağlantılı görüyor ve bu ülkeler, yine ABD'ye giden yolun Tel Aviv'den geçtiğini zannediyor ama gerçek bu değil." diye konuştu.

Heniyye, Arap ülkeleri hükümetlerinin İsrail ile ilişki kurmasının, bu ülkelerin halklarının İsrail'i ya da onunla yapılan anlaşmaları tanıdığı anlamına gelmediğini aktardı.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Naftali Bennett, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye, ABD ve İsrail'in Filistin'de siyasi çözümden yana olmadığını belirtti - Son Dakika


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