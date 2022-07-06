Hamas lideri Heniyye Cezayir Meclis Başkanı ile Filistin meselesini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas lideri Heniyye Cezayir Meclis Başkanı ile Filistin meselesini görüştü

06.07.2022 22:32
Hamas lideri Heniyye Cezayir Meclis Başkanı ile Filistin meselesini görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Salih Kucil ile Filistin meselesini ele aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Salih Kucil ile Filistin meselesini ele aldı.

Cezayir'in 60. bağımsızlık yıl dönümü törenlerine katılmak üzere beraberindeki heyetle bu ülkeye gelen Heniyye, Kucil'le başkent Cezayir'deki Ulusal Halk Meclisinde görüştü.

Hamas'tan yapılan açıklamada, buluşmada Filistin meselesiyle ilgili gelişmelerin birçok yönden ele alındığı belirtildi.

Kucil, Filistin meselesindeki siyasi duruşun tek ses haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir'in, İsrail'in suçları karşısında her zaman Filistin'in ve Filistin halkının yanında olacağını ifade eden Kucil, İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddeden tutumu sürdüreceklerini kaydetti.

Hamas lideri Heniyye de görüşmede İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te işlediği suçlar başta olmak üzere Filistin meselesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdiklerine işaret etti.

Heniyye, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Filistin meselesindeki duruşunu ve İsrail ile normalleşmeyi reddetmesini övdü.

Hamas lideri Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yıllar sonra ilk kez Cezayir'de bir araya gelmişti.

Cezayir devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tebbun'un aracılığıyla gerçekleşen Abbas-Heniyye görüşmesini izleyicilerine "tarihi buluşma" olarak duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray: Biden, Filistin ve İsrail'in Ebu Akile soruşturmasını birleştirmesini istiyor Beyaz Saray: Biden, Filistin ve İsrail'in Ebu Akile soruşturmasını birleştirmesini istiyor Son dakika haberi... İsrail güçleri, 40 Filistinliyi gözaltına aldı Son dakika haberi... İsrail güçleri, 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Filistin, Cezayir, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye Cezayir Meclis Başkanı ile Filistin meselesini görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 22:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye Cezayir Meclis Başkanı ile Filistin meselesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement