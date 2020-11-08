Hamas lideri Heniyye'den Biden'e Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı - Son Dakika

Hamas lideri Heniyye'den Biden'e Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı

08.11.2020 00:21
Hamas lideri Heniyye'den Biden'e Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'de seçimleri kazandığı ilan edilen Joe Biden'a, Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'de seçimleri kazandığı ilan edilen Joe Biden'a, Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı yaptı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni seçilen yönetimden, Yüzyılın Anlaşması planından, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararından vazgeçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Joe Biden'i, ABD'nin Filistin halkına dönük adaletsiz politikalarından vazgeçmeye, Washington yönetimini zulmün ve düşmanlığın ortağı haline getiren, bölge istikrarını sarsan ve çatışmaların çözümünde hakemlik görevi yapmasına engel olan tutumunu düzeltmeye çağıran Heniyye, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda Filistin halkı ABD yönetiminin İsrail yandaşlığından çok çekti. Başkan Trump ve maiyetindekiler, Filistinlilerin ulusal hakları pahasına İsrail'i desteklemede en aşırı gidenler oldu."

Heniyye ayrıca, başta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulması olmak üzere Filistinli mülteciler meselesinin tasfiye edilmesine ilişkin alınan kararların iptal edilmesi, Filistin halkının iradesine saygı duyulması ve İsrail'le normalleşme sürecine girmesi için bölge ülkelerine yapılan baskıdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Yüzyılın Anlaşması" planını kamuoyuna duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye'den Biden'e Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı - Son Dakika


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