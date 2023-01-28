Hamas lideri Heniyye'den "bölgede tansiyonun yükseldiği" uyarısı Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bölgede tansiyonun benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini belirtti.

Heniyye, İsrail Hapishaneler İdaresi'ne bağlı güçlerin, bazı hapishanelere operasyon düzenleyerek Filistinli tutuklulara baskı yapmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hapishaneler İdaresi'nin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla dünden bu yana Filistinli tutuklulara baskı yaptığını kaydeden Heniyye, tutukluların maruz kaldığı baskının, Netanyahu hükümetinin ajandasında yer alan ve Ben-Gvir'in yönettiği organize bir terör planının parçası olduğuna dikkati çekti.

"Bölgede, tansiyon benzeri görülmemiş bir şekilde yükseliyor. Mücadele hapishanelerle sınırlı kalmayacak. Filistin halkı, tutukluları bu mücadelede yalnız bırakmayacak." ifadesini kullanan Heniyye, dünya liderlerini ve hür toplumları Ben-Gvir ve sağcı hükümetin işlediği suçlara son verilmesi için müdahaleye çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamada, Hapishaneler İdaresi'ne bağlı güçlerin, Ofer, Megido ve Negev hapishanelerinin bazı bölümlerine operasyon düzenleyerek tutuklulara baskı yaptığını ifade etmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden 6 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin, yeni İsrail hükümetinin uygulamayı planladığı baskı ve sindirme politikalarına karşı genel seferberlik hali ilan ettiğini kaydetmişti.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 5 Ocak'ta Nefha Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İsrail hükümetinin Filistinli tutuklulara baskı uygulama amaçlı bazı adımlar atma kararı verdiği aktarılmıştı.