Hamas lideri Heniyye'den İsrail'e uyarı
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail güçlerine uyarıda bulundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail güçlerine uyarıda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'te bulunan Filistinlilere zarar verecek bir adım ve Aksa'yı bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Heniyye, Arap dünyası ve Filistin halkını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda tarihi sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. Fanatik Yahudiler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti. İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Mescidi Aksa'nın içinde müdahale etmiş, birçok Filistinliyi yaralamıştı. - GAZZE
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