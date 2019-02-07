Son Dakika Haberleri: Hamas Lideri Heniyye Ezher Şeyhi ile Görüştü

Hamas Lideri Heniyye Ezher Şeyhi ile Görüştü

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Hamas Lideri Heniyye Ezher Şeyhi ile Görüştü, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da Ezher Şeyhi Tayyib ile " Kudüs, Mescid-i Aksa ve kutsal değerlerin hedef alınması, işgal güçlerinin Kudüs'ü Yahudileştirme ve Arap-İslami karakterini değiştirme çabaları"nı görüştü.

Filistin meselesinin maruz kaldığı tehlikelerin ele alındığı görüşmede ayrıca Yahudi yerleşim projeleri, mülteci meselesinin tasfiyesi ve Gazzelilerin maruz kaldığı sorunlara değinildi.

Ezher Şeyhi Tayyib ise Aksa, Kudüs ve kutsal değerler başta olmak üzere Filistin meselesine verdiği önemden söz etti. Tayyib, halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi için Gazze'ye destek olunması gerektiğini dile getirdi.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Hamas, Dünya
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