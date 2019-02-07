Hamas Lideri Heniyye Ezher Şeyhi ile Görüştü
1 saat önce
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.
Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
ve beraberindeki heyet Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Mısır
'ın başkenti Kahire
'de bir araya geldi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'da Ezher Şeyhi Tayyib ile " Kudüs
, Mescid-i Aksa
ve kutsal değerlerin hedef alınması, işgal güçlerinin Kudüs'ü Yahudileştirme ve Arap-İslami karakterini değiştirme çabaları"nı görüştü. Filistin
meselesinin maruz kaldığı tehlikelerin ele alındığı görüşmede ayrıca Yahudi yerleşim projeleri, mülteci meselesinin tasfiyesi ve Gazzelilerin maruz kaldığı sorunlara değinildi.
Ezher Şeyhi Tayyib ise Aksa, Kudüs ve kutsal değerler başta olmak üzere Filistin meselesine verdiği önemden söz etti. Tayyib, halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi için Gazze'ye destek olunması gerektiğini dile getirdi.
Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:34 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi
Oğlunu 10 Yıl Boyunca Işıksız Odaya Kapatan Anneyi, Komşuların Duyduğu İnleme Sesleri Ele Verdi
Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti
Babasından Feci Şekilde Şiddet Gören Kız Çocuğunu Kimse Duymadı