Hamas lideri Heniyye, Filistin uzlaşısını sağlamak için "yeni girişimler" olduğunu açıkladı - Son Dakika

Hamas lideri Heniyye, Filistin uzlaşısını sağlamak için "yeni girişimler" olduğunu açıkladı

01.01.2021 16:05
Hamas lideri Heniyye, Filistin uzlaşısını sağlamak için

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısını sağlamak amacıyla Ulusal Diyalog görüşmelerine yeniden başlamak için yeni girişimlerin yürütüldüğünü açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısını sağlamak amacıyla Ulusal Diyalog görüşmelerine yeniden başlamak için yeni girişimlerin yürütüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Heniyye, "Uzlaşıyı ve ulusal birliği sağlamak amacıyla ulusal diyaloğu yeniden başlatmak için yeni girişimler var." ifadesini kullandı.

Diyalogda Fetih Hareketi ve diğer gruplarla başlattıkları adımların, birliğin gereklerini yerine getirmede başarılı olması için iç ve dış temasları yürüttüklerini belirten Heniyye, Hamas'ın, İsrail ile mücadelede ulusal birliği köşe taşı olarak kabul ettiğini aktardı.

Hamas ve Fetih arasında karşılıklı suçlamalar

Son zamanlarda Fetih ve Hamas hareketlerinin yöneticileri, birbirlerini ulusal uzlaşı çabalarını engellemekle suçluyordu.

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye, 1 Aralık 2020'de yaptığı bir konuşmada Filistin yönetiminin İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmasına ilişkin "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." demişti.

Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh de Hayye'nin açıklamasına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Hamas'ın önde gelenlerinin yanlış bilgilendirme ve aldatma dalgasına geri dönmesi, ulusal uzlaşının kazanımlarından kaçındığını ve İstanbul uzlaşısının terk edildiğini göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bunlar hayata geçirilemedi.

İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Büro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye, Filistin uzlaşısını sağlamak için 'yeni girişimler' olduğunu açıkladı - Son Dakika


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