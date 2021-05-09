Cezayir, BMGK'den İsrail'in Filistinlilere saldırılarının sona ermesi için harekete geçmesini istedi - Son Dakika

Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Filistin halkının korunması ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te saldırılarının son bulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'e karşı kahramanca mücadelesinde daima Filistin halkının yanında olunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kudüs'te Filistinlilere yönelik radikal ırkçı saldırıların ve Mescid-i Aksa'daki ibadet özgürlüklerinin engellenmesinin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, BMGK'ye Filistin halkının ve kutsal mekanlarının korunması, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarının ve Filistin toprakları üzerindeki suç eylemlerinin son bulması için acilen harekete geçmesi talep edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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