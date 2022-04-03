Hamas lideri Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Hamas lideri Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

03.04.2022 22:35
Hamas lideri Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal ve Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ile Hüsam Bedran'dan oluşan bir heyetle Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.

Heniyye ve beraberindeki heyet başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin meselesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gerilim, İsrail güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırıları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumu, Gazze'deki abluka ve Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmaları ele alındı.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart arasında art arda yaşanan ve 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, İsrail işgali nedeniyle her ramazanda görmeye alışık olunan gerginliği daha da üst seviyeye taşımıştı.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde 4 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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