Hamas Lideri Heniyye: "Kudüs ve Aksa'da yaşananlar affedilemez" - Son Dakika
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Hamas Lideri Heniyye: "Kudüs ve Aksa'da yaşananlar affedilemez"

30.05.2022 03:00
Hamas Lideri Heniyye: "Kudüs ve Aksa'da yaşananlar affedilemez"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananların affedilemez olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananların affedilemez olduğunu söyledi.

Hamas'ın resmi internet sitesi, Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu tarafından konuya ilişkin açıklamaları yayınladı.

Nunu, bazı tarafların olayların büyümemesi için Hareketin lideriyle iletişime geçtiğini ve Heniyye'nin söz konusu taraflara "Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da gerçekleşenler affedilemez. Direniş, işgali toprağımızdan ve Kudüs'ümüzden söküp atana dek yoluna devam edecektir" dediğini vurguladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında muhtemel durumlara ilişkin Heniyye'nin kendisiyle iletişime geçen taraflara bir söz ya da garanti vermeyi reddettiğin kaydeden Nunu, Hamas liderinin "yaşananların, dünyada özgür her Müslüman'a saldırı anlamına geldiğinin" altını çizdiğini ifade etti.

Provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" dün doğu Kudüs'te yapıldı. Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı.

Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı atarken İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde kurduğu çok sayıda barikatla Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İşgal, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Lideri Heniyye: 'Kudüs ve Aksa'da yaşananlar affedilemez' - Son Dakika


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