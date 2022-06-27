Hamas lideri Heniyye, Lübnan Başbakanı ile "Filistinli mültecilerin" durumunu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas lideri Heniyye, Lübnan Başbakanı ile "Filistinli mültecilerin" durumunu görüştü

27.06.2022 16:16
Hamas lideri Heniyye, Lübnan Başbakanı ile "Filistinli mültecilerin" durumunu görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin haklarının gözetilmesini istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin haklarının gözetilmesini istedi.

Lübnan'daki temaslarını sürdüren Hamas lideri Heniyye, başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Heniyye, Mikati ile başta Mescid-i Aksa ve Kudüs olmak üzere Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Lübnan'da çeşitli kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin insan haklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini Mikati'ye aktardıklarını belirten Heniyye, mültecilere yönelik olumlu bir tutum sergilenmesini istediklerini kaydetti.

Mikati'den sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Heniyye, yine bir basın toplantısı düzenleyerek Filistinli mültecilerin durumuna değindi.

Heniyye, Birlemiş Milletlerin (BM) kamplara yönelik yardımlarının kısılması nedeniyle mültecilerin zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Philip Lazzarini, 15 Haziran'da Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, kampların ihtiyacı olan fonların temin edilmesinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtmişti.

BM verilerine göre Lübnan genelindeki 12 kampta yaklaşık 180 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

Hamas lideri Heniyye, Filistinli mültecilerle buluşmak ve temaslarda bulunmak üzere 21 Haziran'da Lübnan'a gelmişti.

YORUMLAR
500
Lübnan'da 'Değişim Bloğu' başbakan adayı Mikati'nin hükümetine destek vermeyecek Lübnan'da 'Değişim Bloğu' başbakan adayı Mikati'nin hükümetine destek vermeyecek Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı
Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye, Lübnan Başbakanı ile 'Filistinli mültecilerin' durumunu görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye, Lübnan Başbakanı ile "Filistinli mültecilerin" durumunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement