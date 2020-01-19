Hamas lideri Heniyye Malezya Savunma Bakanı ile Katar'da buluştu - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu ile Katar'da görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ve Sabu arasındaki görüşmede, ortak öneme sahip konular ve karşılıklı ilişkiler ele alındı.

Malezya'dan heyetlerin Gazze Şeridi'ni birçok kez ziyaret ettiğini hatırlatan Heniyye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın hafifletilmesindeki rolünden ötürü Malezya'ya teşekkür etti.

Heniyye, ocak ayında önce İran sonra Umman'ı ziyaret etmiş, ardından Katar'a geçmişti.