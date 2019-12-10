Hamas lideri Heniyye'nin ilk yurt dışı turunda gündem

Filistinli uzmanlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin göreve geldiği 2017 yılından bu yana ilk kez çıktığı yurt dışı turunda gündemin "Filistin seçimleri ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani ve ekonomik kriz" olacağını belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, Heniyye'nin yurt dışı temasları kapsamında, Filistin davasına siyasi destek toplamaya ve dış ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağını ifade ediyor.

Geçen hafta Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Kahire'ye giden Heniyye, Mısırlı yetkililerle Filistin seçimleri, ikili ilişkiler ve İsrail ile ateşkes görüşmelerini ele aldı.

Türkiye'ye pazar günü gelen Heniyye'nin Katar ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Mısır, oluşan güvene istinaden Heniyye'ye yurt dışına çıkış onayı verdi

Heniyye'nin yurt dışı turunu AA muhabirine değerlendiren Filistinli siyasi analist ve yazar Teysir Muhaysin, Hamas liderinin, daha önce Mısır üzerinden yurt dışı turuna çıkma yönünde yaptığı başvuruları reddeden Mısır yönetiminin, bu kez taraflar arasında oluşan güvene istinaden Heniyye'ye gerekli kolaylığı sağladığını söyledi.

Son yıllarda Mısır ile Hamas arasında çıkarların uyumu gibi bir durum oluştuğunu kaydeden Muhaysin, Filistin seçimleri ve ateşkes görüşmeleri gibi konularda Mısır'ın önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Muhaysin, bu durumun da Mısır yönetimini, "Hamas'ın Kahire yönetimine karşı açık ve net olduğu, gizli çalışmalar yürütmediği" konusunda ikna ettiğini vurguladı.

Siyasi analist Muhammed el-Ayle ise Mısır'ın, Heniyye'ye yurt dışına çıkış konusunda müsamaha göstermesinin birtakım nedenleri olduğunu savundu.

Ayle, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD ve Körfez ara buluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında müzakereler yürütülmesi ve Mısır'ın bunun dışında tutulması, Kahire yönetiminin tavrında önemli bir değişikliğe sebep oldu. Mısır'ın daha önce Hamas'ın bu yöndeki taleplerini kabul etmemesi, uluslararası ve (başta Suudi Arabistan'ın olmak üzere) bölgesel çıkarlar doğrultusunda alınmış kararlardı. Ancak bugün söz konusu müzakereler ve Mısır'ın buna dahil edilmemesi nedeniyle Kahire yönetimi tavrını değiştirdi."

Kendisini bölgede ana aktörlerden biri olarak gören Mısır'ın, içine düştüğü bu "dışlanma" ve "tabi olan devlet" yakıştırmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Ayle, Mısır'ın Heniyye'ye tanıdığı müsamahanın bu rahatsızlıktan kaynaklanan bir "tepki" olduğunu dile getirdi.

Ayle, bu tepkinin yanı sıra İsrail'in hükümet kurma meselesiyle meşgul olması, ABD'nin gündeminde halihazırda Filistin meselesinden daha öncelikli konular bulunması gibi faktörlerin de bu müsamahanın nedenlerinden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye'nin yurt dışı turunun hedefledikleri

Siyasi analist Husam ed-Deceni de Heniyye'nin yurt dışı temaslarının birkaç ay süreceğini kaydetti.

Tur kapsamında, Hamas Siyasi Bürosunun esir takası gibi konuları görüşmek üzere önemli bir toplantı da yapabileceğine işaret eden Deceni, Hamas'ın bu yurt dışı turunda diğer ülkelerle dengeli ilişkilerini koruyacağı ve dış ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağı görüşünde bulundu.

Hareketin ayrıca Filistin davasına siyasi destek toplamak için de gayret sarf edeceğini belirten Deceni, "İsrail ile normalleşme konusunda bölgede yaşanan gelişmeler ürkütücü. Heniyye, Arap ülkelerini kazanmaya çalışabilir." diye konuştu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki insani ve ekonomik kriz ile Filistin seçimlerinin, Heniyye'nin yurt dışı turunun öncelikli konuları arasında bulunduğunu kaydeden Deceni, Heniyye'nin yine bu temasları çerçevesinde "Hamas'ın seçimleri kazanması durumunda bazı ülkelerin terör listesinden çıkabilecek mi?" sorusunun cevabını da arayacağını dile getirdi.