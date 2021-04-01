Son dakika haber... Hamas lideri Heniyye, seçimleri kazansalar bile ulusal uzlaşı hükümetinden yana olduklarını söyledi (2) - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de yaklaşan milletvekili seçimlerinde oy çokluğunu sağlasalar bile tüm Filistinlileri kapsayan ulusal uzlaşıya sahip bir hükümet kurulmasından yana olduklarını belirtti.

İstanbul'da AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun sorularını yanıtlayan Heniyye, Filistin'de yaklaşan seçimler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.