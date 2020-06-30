Hamas Lideri Heniyye, Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Hamas Lideri Heniyye, Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları'na konuk oldu Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in içeride ve dışarıda milli birliğini sağlamaya ve ayrılık noktalarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bütün tarafları temsil edecek yeni bir liderlik oluşturulması teklifinde bulunduk." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in içeride ve dışarıda milli birliğini sağlamaya ve ayrılık noktalarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bütün tarafları temsil edecek yeni bir liderlik oluşturulması teklifinde bulunduk." dedi.

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YediHilal Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Heniyye'nin konuk olduğu Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları'nın beşincisi, TVNET ve vakfın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Gazeteci - yazar Taha Kılınç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve STK'lara Filistin davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

ABD'nin desteğiyle Filistin davasının tamamen tasviye edilmeye çalışıldığını belirten Heniyye, şöyle konuştu:

"ABD tarafından desteklenen siyonist saldırılardan dolayı Gazze ve Batı Şeria'da siyonist askerler tarafından saldırlar durmaksızın devam ediyor. Son 8 yılda Gazze 3 büyük saldırıya, savaşa maruz kaldı. Çok sayıda kayıp verdik. Evlerimiz, mahallelerimiz, şehirlerimiz yok edildi. Aynı zamanda iktisadi ve ekonomik bir abluka ile de karşı karşıyayız. İsrail tarafından uygulanan ekonomik abluka tamamen Filistinlileri yok etmeye yönelik ağır sonuçlar doğuruyor. 14 yıldır devam eden saldırılar, karadan, denizden ve havadan uygulanan ekonomik ambargolar Gazze halkının yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor."

Filistin'de koronavirüs salgını ile durumun çok daha kötü boyutlara ulaştığını vurgulayan Heniyye, özellikle Gazze'de hizmet ve sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını aktardı.

"Milli birliği sağlamak için çok hızlı hareket etmek zorundayız"

Heniyye, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Hamas olarak, Filistin'in içeride ve dışarıda milli birliğini sağlamaya ve ayrılık noktalarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladık. Tam birlik içinde hareket etmek için çok ciddi girişimlerimiz var. Bu konuda çok hızlı hareket etmek zorundayız. Çünkü Yüzyılın Anlaşması, Batı Şeria'nın ilhakı kararları ile Filistin'in tasviye edilmeye çalışıldığı böyle bir dönemde milli birliği sağlamak için çok hızlı hareket etmek zorundayız. Bütün tarafları temsil edecek, ortak bir kararla, yeni bir liderlik oluşturulması teklifinde bulunduk. Yüzyılın Anlaşmasından sonra özellikle Mahmud Abbas'ı aradım. Kendisiyle bir noktada anlaşmaya vardık. Liderler bazında bir takım toplantılar yapma noktasında anlaştık. Aynı şekilde Fetih Hareket'ine de ayrılığı bitirme noktasında daha fazla fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Özellikle Kudüs'ün statüsünün, esirlerin kurtarılması ve mültecilerin dönüş hakkının sağlanabilmesi için önemli olduğunu ifade ettik"

Heniyye, Gazze'de başta Fetih Hareketi olmak üzere tüm tarafların katıldığı bir toplantıda, Batı Şeria'nın ilhakının önüne geçilmesi için uzlaşının şart olduğunu anlattıklarını hatırlattı. Toplantıda ilhakın önlenmesine yönelik bir plan da ortaya koyduklarını dile getiren Heniyye, şöyle devam etti:

"Bu toplantıda ortak bir kararla Batı Şeria'nın ilhakına karşı nasıl duracağımızı nasıl bir plan sergileyeceğimizi dışarıya güçlü bir sesle ortaya koyduk. Hamas olarak biz bunun gerçekleşmesi için çok ciddi bir girişim içerisindeyiz ve bu konuda çok ciddi olduğumuzu da belirtmeliyim. İsrail'in, Batı Şeria'nın ilhakı ile ilgili bir takım stratejik hedefleri var. İsrail, Filistin'nin bir Yahudi devleti olduğunu söylüyor ve bu tezini yasallaştırmak istiyor. Bu yasanın uluslararası arenaya taşıması ve kabul görmesi durumunda Filistinlilerin tamamen bu topraklardan çıkarılması noktasında yasal bir adım atılmış olacak. İsrail, 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak ederek, bunu yasal bir hale getirmiş olacak. Bununla Batı Şeria'nın yüzde 30'nu ilhak etmiş olacak bu durumda Kudüs'ü de tamamen Yahudi devletinin bir parçası haline getirmiş olacak. İsrail, böylece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edecek ve bütünüyle siyonist devletin kontrolü altına almış olacak. Bununla Filistin halkının haklarını tamamen sona erdirmek, Filistinileri bu topraklardan çıkarmak istiyor."

Batı Şeria, Filistin, İstanbul, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas Lideri Heniyye, Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

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