Hamas Lideri İsmail Heniyye'den BBP Lideri Destici'ye mektup - Son Dakika

Hamas Lideri İsmail Heniyye'den BBP Lideri Destici'ye mektup

23.05.2021 14:22
Hamas Lideri İsmail Heniyye'den BBP Lideri Destici'ye mektup, System.String[]

Filistin'in Gazze'de bulunan Hamas Lideri İsmail Heniyye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye bir mektup gönderdi.

Filistin'in Gazze'de bulunan Hamas Lideri İsmail Heniyye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye bir mektup gönderdi.

Hamas Lideri İsmail Heniyye, Mustafa Destici'ye bir mektup göndererek İsrail'in, Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik son saldırıları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Heniyye, Destici'ye bugüne kadarki duyarlılığı için teşekkür ederek, destek istedi. Heniyye mektubunda, "Filistin'deki İslami Direniş Hareketi'nde (HAMAS) olan bizler, sizlere en içten selamlarımızı ve takdirlerimizi iletmekten memnuniyet duyarız. Allah-u Teala'dan sizlere daimi koruma ve muvaffakiyetin yanı sıra daha fazla başarılar ve kazanımlar dileriz. İsrail tarafından 15 yılı aşkın süredir kuşatılmış olan Gazze Şeridi ve 1948 yılından beri Kudüs, Batı Şeria şehirleri ve işgal edilen topraklarda işlenen cinayetlerin yanı sıra, devam eden işgal ve aşırılık yanlısı Siyonist yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs'te, mübarek El-Aksa Camii ve Şeyh Cerrah mahallesinde gerçekleştirdikleri acımasız saldırılar ve İsrail savaş makinelerinin 13 Nisan'dan beri Filistin halkı çocuklarına, kadınlarına ve yaşlı erkeklerine yönelik işlediği saldırıların ve katliamların sonucu artan İsrail terör ve suç görüntülerini takip ettiniz, ümmetimiz ve tüm dünya da takip etmiştir" ifadelerini kullandı.

Mektubunda, Kudüs kentinde ve El Aksa Camii'nde tüm kırmızı çizgileri aşarak işgalin tırmanışının ve bu saldırıların neden olduğu mevcut sahnenin gerçeklerini, nedenlerini ve gelişmelerini gözler önüne sermek istediğini belirten Heniyye şunları aktardı:

"İşgalcilerin ilk amaçları Şeyh Cerrah mahallesinde, bir Yahudi mahallesinin kurulması için, mahallede yaşayan 28 Filistinli aileyi zorla yerlerinden etmek, haksız bir karar vererek işgal edilmiş Kudüs'ü kontrol altına almak, Kudüs'ü Yahudileştirme ve demografik karakterini değiştirme stratejisini tırmandırmak olmuştur. Devamında Mübarek Mescid-i Aksa'nın ana kapılarından biri olan Bab Al-Amud bölgesindeki ana girişini kapatarak, mübarek Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi planlarını gerçekleştirmeyi hızlandırmayı ve namaz kılanların Mescid-i Aksa'ya ulaşımlarını engellemeyi, ibadetlerini ve dini vecibelerini eda etmekten mahrum bırakmayı planlamışlardır. Sözde 'Kudüs'ün Birleşmesi' yıldönümünün anılması için bir grup aşırılık yanlısı yerleşimcinin El-Aksa Camii'ne saldırmasına izin vererek, işgalci İsrail'in niyeti, mübarek Ramazan ayının son on gününde, İslam Ümmetinin duygularını zedeleyici ve kışkırtıcı bir şekilde, El-Aksa Camii'nin ibadet edenlerden ve itikafa girenlerden boşaltılması olmuştur. Mübarek Ramazan ayının kutsanmış gecelerinde mübarek Aksa Camii'nin kutsallığına işgalci askerleri tarafından apaçık bir şekilde saldırılması, ibadet eden ve itikafa giren kadın ve yaşlılara vahşice saldırılması, cami içinde ve dışında altı yüzden fazla Filistinliye karşı suç işlenmesine yol açmıştır."

İşgalci İsrail'in katliamlarını durdurmasını mecbur kılacak açık ve kesin bir duruş sergilemeye, bunun yanı sıra Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası desteği harekete geçirmeye çağırdığını ifade eden Hamas lideri Heniyye, ayrıca şunları aktardı:

"İşgalci İsrail'in, kuşatılmış Gazze Şeridi'ne uyguladığı saldırıların ve terörün derhal durdurulması. İşgal altındaki Kudüs şehrine ve halkına yapılan Yahudileştirme ve Yahudileri yerleştirme planları, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ve ırk ayrımcılığı dahil tüm ihlallerin durdurulması buna ek olarak başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere mahalle kapılarını ve semtlerini hedef alan tüm kararların iptal edilmesi. Mübarek Mescid-i Aksa'dan işgal elinin tamamen kaldırılması ve ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleri için ibadet edenlere ve murabıtlara yönelik ihlallerinin durdurulması." - ANKARA

Hamas Lideri İsmail Heniyye'den BBP Lideri Destici'ye mektup

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İsmail Heniyye, Gazze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hamas Lideri İsmail Heniyye'den BBP Lideri Destici'ye mektup - Son Dakika


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