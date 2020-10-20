Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "öncelikli meseleleri" olduğunu vurguladı - Son Dakika

Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "öncelikli meseleleri" olduğunu vurguladı

20.10.2020 07:52

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesinin, direniş gruplarının önceliği olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesinin, direniş gruplarının önceliği olduğunu belirtti.

Heniyye, 2011 yılında İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasının 9. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı ve basın ofisi tarafından yayınlanan görüntülü açıklamada, "Özgürlere Vefa'nın yıldönümünde, halkımızı ve işgal hapishanelerindeki esirlerimizi yeni bir onurlu anlaşmaya hazırlıyoruz." dedi.

Hamas lideri, "Çeşitli cephelerde savaş verdiğimiz şu dönemde Filistinli esirler cephemiz, direniş gruplarının önceliğidir. Esirlerimizin özgürlüğüne kavuşması konusunda yeni bir zafer kazanmakta kararlı ve ısrarcıyız." diye konuştu.

İsrail hapishanesinde 85 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e selam gönderen Heniyye, "Zincirleri kırana, özgür ve onurlu bir şekilde dönene dek hepimiz seninleyiz ve tüm esirlerimizleyiz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın, Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, serbest kalanlardan 60'ını işgal altındaki Batı Şeria'da Haziran 2014'te tekrar tutuklamıştı.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.

Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların öncelikli meseleleri olduğunu vurguladı
Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların öncelikli meseleleri olduğunu vurguladı
Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların öncelikli meseleleri olduğunu vurguladı
Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların öncelikli meseleleri olduğunu vurguladı

İsmail Heniyye, İsrail, Hamas, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas lideri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların 'öncelikli meseleleri' olduğunu vurguladı - Son Dakika

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