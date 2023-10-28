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Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen... - Son Dakika

Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen...

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:13

Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."

Hamas liderlerinden Sinvar: " İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas liderlerinden Sinvar: 'İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen... - Son Dakika
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