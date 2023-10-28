Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen...
Son Güncelleme: 28.10.2023 22:13
Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."
Hamas liderlerinden Sinvar: " İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."
Kaynak: AA
İsrail, Güncel, Son Dakika
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