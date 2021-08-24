Hamas liderlerinden Zahhar ile röportaj GAZZE (AA) – ESAT FIRAT/TURGUT ALP BOYRAZ – Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kurucu liderlerinden Mahmud ez-Zahhar, İsrail'deki yeni hükümetin yeni bir savaşa gireceğine inanmadığını, Hamas'ın da savaş niyeti olmadığını söyledi.
İsmail Heniyye başbakanlığında 2006'da kurulan Filistin hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yapan tıp doktoru Zahhar, evine konuk olan AA ekibine, Gazze sınırında hafta sonu yaşanan gerilim, İsrail'le mücadele ve muhtemel esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Hamas liderlerinden Zahhar: 'İsrail'in maceraya atılarak bölgeyi yeni bir savaşa sürükleyeceğini sanmıyorum' (1) - Son Dakika