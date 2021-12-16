Hamas Lübnan'da 3 mensubunun öldüğü saldırının faillerinin cezalandırılmasını istedi - Son Dakika

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Lübnan'da 3 Hamas üyesinin öldüğü saldırının faillerinin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki gerginlik üzerine Beyrut'a gelen Meşal, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Silahlı saldırıların Hamas'ı ulusal birlik isteğinden alıkoyamayacağını söyleyen Meşal, "Lübnanlı yetkililere faillerin yasalara göre yargılanıp cezalandırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu suç meşrulaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Kamplardaki güvenlik ve istikrarın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Meşal, "Elbette bu, çekişme ve kampta çatışma içine gireceğiz anlamına gelmiyor." dedi.

Cenaze töreninde saldırı

Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda 10 Aralık akşamı meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamas mensubu Hamza Şahin için 12 Aralık'ta düzenlenen cenaze töreni sırasında kalabalığa ateş açılması sonucu 3 Hamas üyesi ölmüştü. Saldırı, cenaze konvoyu bölgedeki Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaştığı esnada olmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi sorumlu tutulmuştu.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Lübnan ordusu, 13 Aralık'ta cenaze töreninde silahlı saldırı düzenleyen zanlının teslim alındığını duyurmuştu.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal dün Beyrut'a gelmişti.