Hamas: Mescid-i Aksa'daki olayların yansımalarından İsrail sorumlu - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas: Mescid-i Aksa'daki olayların yansımalarından İsrail sorumlu

17.04.2022 13:26
Hamas: Mescid-i Aksa'daki olayların yansımalarından İsrail sorumlu

Hamas, Mescid-i Aksa'daki son günlerde yaşanan olayların yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas, Mescid-i Aksa'daki son günlerde yaşanan olayların yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir ve ibadet edenlere yönelik saldırıdan işgalciler sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi ve saygısızlık yapmasına izin verilmesinin tüm olumsuz sonuçlarından da İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun Filistin halkının ve tüm Müslümanların duygularını provoke ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Filistin halkı tüm platformlarda işgalciler ve işledikleri suçların karşısında duracak ve bedeli ne olursa olsun işgalin kötü niyetli planlarını her şekilde boşa çıkaracaktır." ifadelerine yer verildi.

Sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla cuma ve cumartesi günleri hariç sabah ve akşam saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

YORUMLAR
500
İsrail polisi, sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi İsrail polisi, sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı

Yahudi, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: Mescid-i Aksa'daki olayların yansımalarından İsrail sorumlu - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas: Mescid-i Aksa'daki olayların yansımalarından İsrail sorumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement