Hamas militanı, İsrail tankının üzerine koşup içine patlayıcı attı

Günlerdir Gazze'de katliam yapan İsrail askerleri ile Hamas militanları arasındaki çatışmalar devam ederken bölgeden gelen bir görüntü izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bahsi geçen görüntüde Hamas militanlarından birinin hareket halindeki İsrail tankının üzerine koşarak içerisine patlayıcı attığı anlar yer alıyor.

CAN KAYBI 13 BİNİ AŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 13 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.