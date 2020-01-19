Hamas, Mısır'la ilişkilerinde gerginlik olmadığını bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas, Mısır'la ilişkilerinde gerginlik olmadığını bildirdi - Son Dakika

Hamas, Mısır'la ilişkilerinde gerginlik olmadığını bildirdi

6 saat önce

Hamas, Mısır'la arasında anlaşmazlık yaşandığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Hamas, Mısır'la ilişkilerinde gerginlik olmadığını bildirdi, System.String[]

Hamas, Mısır'la arasında anlaşmazlık yaşandığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Müşaviri Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kahire yönetimiyle istikrarlı ilişkilerimiz var, tüm alanlarda da iş birliği ve koordinasyon içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Nunu, Heniyye'nin Mısır ile gelişen ilişkilere ve Mısır'ın Filistin meselesinde oynadığı merkezi role özel önem verdiğini vurguladı.

Hamas'ın komşu ve dost ülkelerle ilişkilerinin, bu ülkelerin iç işlerine karışmama temeli üzerine bina edildiğini belirten Nunu, Heniyye'nin yurt dışı turunun Filistin meselesine siyasi destek toplamayı hedeflediğini kaydetti.

İsrail basınında, Heniyye'nin ay başında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Mısır ile arasında anlaşmazlıklar yaşandığı yönünde haberler yer almıştı.

Heniyye, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda öldürülmesi nedeniyle taziye için 6 Ocak'ta İran'a gitmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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