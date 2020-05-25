Hamas: Netanyahu her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullanıyor - Son Dakika

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığı her siyasi tıkanıklıkta normalleşmeyi kullandığını bildirdi.



Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasına işaret ederek, İsrail Başbakanı'nın içinde bulunduğu her siyasi tıkanıklıkta bazı bölgesel kesimlerle normalleşmeyi gündeme getirdiğini belirtti.



Kasım, "Netanyahu, hakim karşısına çıktığı şu zamanda, Sudan ve Çad liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Bunu geçen üç seçim sürecinde de yapmıştı." ifadelerini kullandı.



Normalleşmenin hiçbir Arap ülkesinin çıkarına olmadığını vurgulayan Kasım, açıklamasında, "Normalleşme yalnızca Netanyahu'ya ve onun yönetimde kalma hırsına hizmet ediyor. Arap ülkelerinin çıkarı, Netanyahu ile normalleşmede değil işgalcilerle mücadeledir." ifadelerine yer verdi.



Netanyahu, dün Ramazan Bayramı dolayısıyla Sudan ve Çad liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.



İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen ve hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle açılan davada yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Netanyahu, dün hakim karşısına çıkmıştı.