Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi

01.04.2021 23:58
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi, System.String[]

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği aktarıldı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği aktarıldı.

Filistin, yaklaşan seçimler öncesi Türkiye'den yardım istedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü bildirildi. Açıklamada, Haniye'nin Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği belirtilirken, Türkiye'ye seçimleri izlenmesi ve denetimine katılması çağırısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, özellikle seçim sürecindeki gelişmeler başta olmak üzere Filistin'deki siyasi durumuna ilişkin son gelişmelerin ele alındığı ifade edilirken, Haniye'nin Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak yeniden seçildiği için tebrik ettiği belirtildi.

Filistin'de parlamento seçimlerinin 22 Mayıs'ta ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılması planlanıyor. - GAZZE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika


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