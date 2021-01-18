Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direniş yollarının geliştirilmesi süreci herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyecek" - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş yollarının geliştirilmesi sürecinin, yaşanan değişimlere, herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen " Kudüs, siyonistlerle normalleşmeye karşı bizi birleştiriyor" başlıklı toplantıya internet üzerinden katılan Heniyye, "Direniş seçeneği işgalcileri vatanımızdan kovmak için var. Direniş yollarının geliştirilmesi süreci, herhangi bir değişim, şantaj veya baskıya boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sözde Orta Doğu planı, İsrail'in ilhak planı ve bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi gibi projeler ve değişimlerin, sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi ve Müslümanları etkilediğini aktaran Heniyye, Filistin'deki direnişe destek yollarını kesmek için başta İran olmak üzere bölgedeki bazı ülkelere abluka uygulandığını belirtti.

Filistin halkının birliği, toprak bütünlüğü ve İsrail'i tanımama gibi temellere dayalı bir stratejik vizyon üzerinde uzlaşılması gerektiğini kaydeden Heniyye, Filistin konusunda bölge düzeyinde bir blok oluşturulması ve Filistin halkı ile direnişine gerekli desteğin sağlanması ihtiyacına işaret etti.

Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde yaşayan Filistinliler ve Müslümanların, farkındalık oluşturma ve İsrail ile ilişkilerin koparılması için sarf ettiği çabalardan da övgüyle söz eden Hamas lideri, "İsrail'le normalleşmeyi reddeden dünyanın özgür insanlarına açılmak, onlara ulaşabilmek önemli. Avrupa ve Amerika'da bu anlamda olumlu gelişmeler yaşanıyor." diye konuştu.

Ortak, açık ve bağlayıcı bir Filistin siyasi programı oluşturulmalı

Toplantıda söz alan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de seçimler yoluyla ya da başka türlü yapılan herhangi bir uzlaşı üzerinden "ortak, açık ve bağlayıcı bir Filistin siyasi programı oluşturulması gerektiğini" söyledi.

Ortak bir siyasi programın olmayışının, Filistinlilerin hala sıkıntısını çektiği bir güven krizine neden olduğunu aktaran Nehale, büyük baskılar sonucu Filistinlilerin gelecek aylarda seçimlere gideceğini ifade etti.

Nehale, bu baskıların da, uluslararası toplum ile Arap ülkelerinin tanıdığı bir Filistin hükümeti kurulması ve (İsrail'le) müzakerelerin tamamlanması isteğiyle yapıldığını kaydetti.

Filistin 14 yıl aradan sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden siyasi parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.