Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direniş yollarının geliştirilmesi süreci herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyecek" - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direniş yollarının geliştirilmesi süreci herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyecek"

18.01.2021 19:27
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş yollarının geliştirilmesi sürecinin, yaşanan değişimlere, herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş yollarının geliştirilmesi sürecinin, yaşanan değişimlere, herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen " Kudüs, siyonistlerle normalleşmeye karşı bizi birleştiriyor" başlıklı toplantıya internet üzerinden katılan Heniyye, "Direniş seçeneği işgalcileri vatanımızdan kovmak için var. Direniş yollarının geliştirilmesi süreci, herhangi bir değişim, şantaj veya baskıya boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sözde Orta Doğu planı, İsrail'in ilhak planı ve bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi gibi projeler ve değişimlerin, sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi ve Müslümanları etkilediğini aktaran Heniyye, Filistin'deki direnişe destek yollarını kesmek için başta İran olmak üzere bölgedeki bazı ülkelere abluka uygulandığını belirtti.

Filistin halkının birliği, toprak bütünlüğü ve İsrail'i tanımama gibi temellere dayalı bir stratejik vizyon üzerinde uzlaşılması gerektiğini kaydeden Heniyye, Filistin konusunda bölge düzeyinde bir blok oluşturulması ve Filistin halkı ile direnişine gerekli desteğin sağlanması ihtiyacına işaret etti.

Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde yaşayan Filistinliler ve Müslümanların, farkındalık oluşturma ve İsrail ile ilişkilerin koparılması için sarf ettiği çabalardan da övgüyle söz eden Hamas lideri, "İsrail'le normalleşmeyi reddeden dünyanın özgür insanlarına açılmak, onlara ulaşabilmek önemli. Avrupa ve Amerika'da bu anlamda olumlu gelişmeler yaşanıyor." diye konuştu.

Ortak, açık ve bağlayıcı bir Filistin siyasi programı oluşturulmalı

Toplantıda söz alan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de seçimler yoluyla ya da başka türlü yapılan herhangi bir uzlaşı üzerinden "ortak, açık ve bağlayıcı bir Filistin siyasi programı oluşturulması gerektiğini" söyledi.

Ortak bir siyasi programın olmayışının, Filistinlilerin hala sıkıntısını çektiği bir güven krizine neden olduğunu aktaran Nehale, büyük baskılar sonucu Filistinlilerin gelecek aylarda seçimlere gideceğini ifade etti.

Nehale, bu baskıların da, uluslararası toplum ile Arap ülkelerinin tanıdığı bir Filistin hükümeti kurulması ve (İsrail'le) müzakerelerin tamamlanması isteğiyle yapıldığını kaydetti.

Filistin 14 yıl aradan sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden siyasi parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Amerika Birleşik Devletleri, İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: 'Direniş yollarının geliştirilmesi süreci herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı Balık fiyatları fırladı! Lüferin kilosu 200 liraya dayandı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu
Arsene Wenger: Mesut Özil transferi Ocak ayının en iyisi Arsene Wenger: Mesut Özil transferi Ocak ayının en iyisi         
19:29
13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti         
18:36
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı         
18:10
Kadıköy'de goller arka arkaya geliyor! Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı Kadıköy'de goller arka arkaya geliyor! Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı         
17:52
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor         
17:32
1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı 1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı         
17:10
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Down Sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu! Belediye, yağmayan karı ayağına getirdi Down Sendromlu Doğukan'ın hayali gerçek oldu! Belediye, yağmayan karı ayağına getirdi         
14:08
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 19:42:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direniş yollarının geliştirilmesi süreci herhangi bir şantaj ya da baskıya boyun eğmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei