Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: 'Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez' - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez"

6 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin elindeki silahının pazarlık konusu edilemeyeceğini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye:

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin elindeki silahının pazarlık konusu edilemeyeceğini bildirdi.

Hamas'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının, " İsrail'in bakış açısını yansıttığını" ve "Filistin halkının temel haklarının tasfiyesi" olduğunu belirtti.

Sözde planın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ı gelecek seçimleri kaybetmekten kurtarma amacı taşıdığını vurgulayan Heniyye, anlaşmaya onay verenlerin ağır bir bedel ödeyeceğini, İsrail'in Filistinlileri hezimete uğratmaya gücünün yetmeyeceğini ve İsrail'in kimse için sığınılacak merci olmadığını kaydetti.

"Filistin direnişinin silahı, herhangi bir plan ya da çözümde pazarlık konusu edilemez." ifadesini kullanan Heniyye, tüm vatan topraklarını kurtarmak için Batı Şeria ve Kudüs'ü de içine alacak şekilde güç oluşturma stratejisine devam edeceklerine dikkati çekti.

Söz konusu planın çatışmayı sonlandırmak yerine yeni bir dönemi başlattığını ifade eden Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının yaşadığı tarihi zulmü sonlandırmayı arzuladığını kaydetti.

Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması mevzusu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta açıkladığı tek taraflı barış planındaki maddeler arasında yer alıyor. Netanyahu da barış planının açıklandığı toplantıdaki konuşmasında bu meselenin altını çizmişti.

İsmail Heniyye, Filistin, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564'e yükseldi
Son dakika: Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 07:59:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Direnişin silahı pazarlık konusu edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]