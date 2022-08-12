Katar, İsrail'in son Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek - Son Dakika
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Katar, İsrail'in son Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek

12.08.2022 16:48
Katar, İsrail'in son Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda yıkılan evleri Katar'ın yeniden inşa etme sözü verdiğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda yıkılan evleri Katar'ın yeniden inşa etme sözü verdiğini duyurdu.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani'nin yeniden inşa işlemleri için onay verdiği belirtildi.

Açıklamada Katar'ın desteğine övgüde bulunan Hamas lideri Heniyye, imar sürecinin Katar Yeniden Yapılanma Komitesi aracılığıyla yürütüleceğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan 8 Ağustos'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 18 konutun tamamen yıkıldığını, 71'inin kullanılmaz hale geldiğini, 1675 konutun ise kısmi zarar gördüğünü aktarmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, İsrail'in son Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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