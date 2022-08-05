Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin "telefon diplomasisi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, uluslararası ve bölgesel düzeyde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırısına ne şekilde tepki verileceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Hamas lideri Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist işgalcinin Gazze saldırısının sonuçlarından sorumlu olduğunu tüm taraflara açıkladık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, telefon görüşmelerinin hangi ülkeler ve isimlerle yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Heniyye ayrıca, İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ile 9 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze saldırısını kınadı.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun ve 23 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Saldırının ardından Gazze'deki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.