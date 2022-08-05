Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin "telefon diplomasisi" - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin "telefon diplomasisi"

05.08.2022 22:29
Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin "telefon diplomasisi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, uluslararası ve bölgesel düzeyde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırısına ne şekilde tepki verileceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, uluslararası ve bölgesel düzeyde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırısına ne şekilde tepki verileceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Hamas lideri Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist işgalcinin Gazze saldırısının sonuçlarından sorumlu olduğunu tüm taraflara açıkladık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, telefon görüşmelerinin hangi ülkeler ve isimlerle yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Heniyye ayrıca, İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ile 9 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze saldırısını kınadı.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun ve 23 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Saldırının ardından Gazze'deki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

YORUMLAR
500
İsrail'in saldırısında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti İsrail'in saldırısında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin 'telefon diplomasisi' Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin 'telefon diplomasisi'
Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin 'telefon diplomasisi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:54 Lucas Torreira'dan, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle! Beğendiği paylaşım transfer ihtimalini güçlendirdi
21:47 8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi: Bu nasıl bir şey
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig'de sezonun ilk golü atıldı! Kornerden gelen topa enfes vurdu
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:39 Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 22:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin "telefon diplomasisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement