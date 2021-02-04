Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü

04.02.2021 20:35
Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Moskova'da görüştü.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Moskova'da görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov ile Merzuk görüşmesinde Filistin'de yapılacak milletvekili ve devlet başkanlığı seçimleri dahil Filistin Kurtuluş Örgütü platformunda Filistin ulusal birliğinin tesisi meselesinin ele alındığı bildirildi.

Bu çabaların Filistin meselesinin çözümüne Arap Barış Girişimi, uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca adil bir şekilde katkı sağlaması gerektiği kaydedilen açıklamada, Rusya tarafının Kahire'nin koordinasyonuyla Fetih, Hamas ve diğer Filistinli siyasi güçlerin temsilcilerinin Moskova'da toplantı yapmasını organize etmeye hazır olduğu vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak         
20:15
900 bin liralık rüşvete polisten 900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz         
19:46
Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama         
19:25
Koçlar arasında ölümüne kavga! O anlar saniye saniye kamerada Koçlar arasında ölümüne kavga! O anlar saniye saniye kamerada         
18:56
Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı         
18:38
Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili         
17:46
"Elim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi ama iş işten geçti! Kendisine 'ağabey' demeyen arkadaşını vurdu         
16:56
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kız kaçırma kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kız kaçırma kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
15:28
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 20:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei