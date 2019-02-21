Son Dakika Haberleri: Hamas Sorumlusu Sinvar, Norveç'in Barış Elçisiyle Görüşmeyi Reddetti

Hamas Sorumlusu Sinvar, Norveç'in Barış Elçisiyle Görüşmeyi Reddetti

1 saat önce

Hamas Hareketi Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, son Filistin ziyaretinde Norveç'in Orta Doğu barış süreci elçisi Tor Wennesland'la görüşmeyi reddettiği belirtildi.

Hamas Sorumlusu Sinvar, Norveç'in Barış Elçisiyle Görüşmeyi Reddetti, System.String[]
Hamas Hareketi Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, son Filistin ziyaretinde Norveç'in Orta Doğu barış süreci elçisi Tor Wennesland'la görüşmeyi reddettiği belirtildi.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, salı günü Filistin'de bulunan Wennesland, Sinvar'la görüşme talebinde bulundu, Hamas sorumlusu Sinvar görüşmeyi kabul etmedi.

Sinvar'ın ofisi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Sinvar geçen dönemde Wennesland'la bir kaç kez görüşmelerde bulunmuştu.

Wennesland, salı günü Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'la Ramallah'ta bir araya gelmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, daha önce yaptığı açıklamada, Hamas ile Norveç arasında sürekli iletişim halinde seyreden resmi bir ilişkinin olduğunu, Norveç'in Gazze'deki ateşkes meselesi ve insani konularda bir takım çabalar harcadığını kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Gazze, Filistin, Norveç, Hamas, Dünya
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