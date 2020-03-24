Hamas Sözcüsü: "İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas Sözcüsü: 'İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır' - Son Dakika

Hamas Sözcüsü: "İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi ırkçı bir tavır"

6 saat önce

Hamas, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın 25 Mart'ta başlayacak hapis cezasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi talebinin İsrail Başsavcılığı tarafından reddedilmesini "ırkçı bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü:

Hamas, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın 25 Mart'ta başlayacak hapis cezasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi talebinin İsrail Başsavcılığı tarafından reddedilmesini "ırkçı bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Raid Salah'ın hapis cezasını ertelememesi, işgalci güçlerin ırkçı tavrını ve Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçları yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların güvende olmadığına işaret eden Kasım, uluslararası insan hakları kurumlarından "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların tamamının serbest bırakılması için işgal güçlerine baskı yapılmasını" istedi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahküm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Şeyh Salah'ın avukatları ülkede yayılan Kovid-19 nedeniyle İsrail Başsavcılığına Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunmuş ancak başsavcılık bu talebi reddetmişti.

Koronavirüs, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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