Hamas Sözcüsü Zuhri'den UMED'e Ziyaret

UMED Başkanı Aslan Değirmenci ve dernek yöneticileri ile UMED genel merkezinde bir araya gelen Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ve Filistin Basın Ajansı Temsilcisi Yaser H. Abu Heen, Filistinli genç iletişimcilere verdiği destekten ötürü UMED'e teşekkür etti.

"MART AYINDAN BU YANA 220 KİŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamas Sözcüsü Zuhri, "Kudüs'de Siyonist fanatik yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya ve Harem-i Şerife günlük olarak düzenlediği baskınlar, Filistinlilere ait evlerin yıkılması, Kudüslü ailelerin kendi kutsal şehrinden sürgün edilmesi gibi İsrail'in, Kudüs'te işlediği ve giderek artan suçları devam ediyor. Mart ayından bu yana en az 220 kişi şehit düştü. İşgalci İsrail'in kurşunları ile yaralanan kişilerin sayısı ise binleri buldu." dedi.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KUTSAL TOPRAĞIDIR"

Kudüs'ün Filistin toprağı olduğunu belirten Zuhri, "Kudüs uluslararası kanunlara göre Filistin toprağıdır. Kudüs Müslümanların ve Filistin'in kutsal toprağıdır. Kudüs'ün işgalci İsrail'in eline geçmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"30 FİLİSTİNLİ GAZETECİ ESİR TUTULUYOR"

Bölgede çok zor şartlar altında gazetecilik yaptıklarını belirten Filistin Basın Ajansı Temsilcisi Yaser H. Abu Heen ise, "İsrail hapishanelerinde 30 Filistinli gazeteci esir tutuluyor. Binlerce gazetecinin çalışmasına engel olunuyor. Son dönemde 2 gazeteci arkadaşımız şehit oldu. 2000 yılından bu yana 80 filistinli gazeteci şehit oldu. 5 medya kuruluşumuz bombalanarak yıkıldı. Filistinlilerin sesi olan Aksa Tv 3 kez hedef alınarak yerle bir edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarımızda engellenmeye çalışılıyor. Filistin Basın Ajansının Facebook sayfası son 1 ayda 3 kez kapatıldı. Bu durum tüm sosyal medya platformların aynı şekilde. Filistinlilerin sesini duyurmamız engelleniyor" diye konuştu.

Zuhri ve Abu Heen Filistin genç iletişimcilere verdiği destekten dolayı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kudüs'e yönelik ABD tarafından izlenen politikalar ve adım adım işgale yönelik sergilenen maksatlı hareketleri kınadıklarını ifade eden Değirmenci, Filistin'de devam eden 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' çerçevesinde yapılan barışçıl protestoların hedef alınmasının da kabul edilemez olduğunu belirtti.

Değirmenci, "Gazze'nin içinde bulunduğu insani krizlere değinmek ve barışçıl protestoları takip etmek için görevlendirilen gazetecilerin, İsrail askerleri tarafından bilinçli olarak hedef alınması, insan hakkı ihlali olduğu kadar, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir. İsrail askerlerinin yaptığı hem cinayet, hem de kendi hukuksuzlukları ve saldırılarını perdeleme girişimidir" dedi.