Hamas sözcüsü Zuhri'ye göre normalleşme anlaşmaları İsrail'e barış getirmeyecek - Son Dakika

Hamas sözcüsü Zuhri'ye göre normalleşme anlaşmaları İsrail'e barış getirmeyecek

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerinin İsrail'le imzaladıkları normalleşme anlaşmalarının İsrail'e barış getirmeyeceğini söyledi.

Hamas sözcüsü Zuhri'ye göre normalleşme anlaşmaları İsrail'e barış getirmeyecek, System.String[]

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerinin İsrail'le imzaladıkları normalleşme anlaşmalarının İsrail'e barış getirmeyeceğini söyledi.

Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da dün imzalanan normalleşme anlaşmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını, "düşmanın safını tutma, işgalciyi destekleme ve Filistin haklarını gasbetme" olarak nitelendiren Ebu Zuhri, "BAE ve Bahreyn yöneticileri, bu anlaşmalarla Kudüs'e ve Filistin'e ihanet etmiştir." dedi.

"Bu anlaşmaların, bölgede İsrail'e barış getirmeyeceğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Ebu Zuhri, bölge halklarının, İsrail'i gerçek düşman olarak görmeye devam edeceğini vurguladı.

"Kullanılan mürekkep kadar değeri yok"

Öte yandan, bir diğer Hamas sözcüsü Hazım Kasım Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmalarının hiç imzalanmamış hükmünde olduğunu belirtti.

Filistin halkının, tüm haklarını geri alıncaya kadar mücadelesine devam edeceğini kaydeden Kasım, "İsrail'le imzalanan anlaşmaların, kullanılan mürekkep kadar bile değeri yok." ifadesini kullandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise anlaşmalarla ilgili, "Filistin halkı ve Arapların tarihinde kara bir gün" nitelemesinde bulundu.

Anlaşmaların uzun yıllar süren plan ve hazırlıkların sonrasında imzalandığını dile getiren FHKC, işgalcinin işlediği tüm ihlaller ile normalleşme ve Filistin meselesini tasfiye planlarına karşı tüm direniş metotlarını kullanma çağrısı yaptı.

Filistin, Bahreyn, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 03:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas sözcüsü Zuhri'ye göre normalleşme anlaşmaları İsrail'e barış getirmeyecek - Son Dakika

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