Hamas Suriye'deki Esed rejimi ile 10 yıl sonra ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyor - Son Dakika
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Hamas Suriye'deki Esed rejimi ile 10 yıl sonra ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyor

28.06.2022 15:12
Hamas Suriye'deki Esed rejimi ile 10 yıl sonra ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyor

Hamas'ın İslami ve Arap İlişkileri Ofisi Sorumlusu Halil Hayye, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile 2012'den beri kopuk olan ilişkilerini yeniden tesis etmek için çalıştıklarını söyledi.

Hamas'ın İslami ve Arap İlişkileri Ofisi Sorumlusu Halil Hayye, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile 2012'den beri kopuk olan ilişkilerini yeniden tesis etmek için çalıştıklarını söyledi.

Hamas yetkilisi Hayye, Lübnan'da yayımlanan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Ahbar gazetesine konuştu.

Suriye'deki Esed rejimiyle bağlantıların tesisine ilişkin tartışmaların sonlandırılması için Hamas içinde ve dışında üst düzey görüşmeler yapıldığını belirten Hayye, bunun neticesinde Şam ile ilişkilerin yeniden tesisi için çalışılmasına karar verildiğini aktardı.

Hayye, Esed rejimi ile ilişkilerin ne seviyede geliştirileceği ve nasıl adımlar atılacağına ilişkin ise detay vermedi.

Hamas, Suriye'de 2012'de patlak veren iç savaşta, Beşşar Esed rejime karşı ayaklanan halka destek veren açıklamalar yapmıştı. Bunun ardından Hamas ile rejim arasındaki ilişkiler kopmuştu.

Heniyye'nin Lübnan ziyareti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 21 Haziran'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelerek bir dizi temasta bulunmuştu.

Hamas lideri, buradaki temasları kapsamında İran'ın müttefiki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'la da bir araya gelerek Filistin meselesindeki iş birliğini görüşmüştü.

Heniyye'nin Nasrallah ile görüşmesinden sonra Hamas'tan Esed rejimiyle yeniden ilişki kurmaya yönelik açıklamanın gelmesi dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Lübnan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Suriye'deki Esed rejimi ile 10 yıl sonra ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyor - Son Dakika

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