Hamas: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ediyoruz - Son Dakika
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Hamas: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ediyoruz

15.09.2022 14:57
Hamas: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ediyoruz

Hamas, Suriye'deki Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ettiğini açıkladı.

Hamas, Suriye'deki Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye devam ettiğini açıkladı.

Hamas Hareketinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Hamas, Esed rejimiyle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın, "Suriye'ye karşı tekrarlanan İsrail saldırılarını özellikle son zamanlarda Şam ve Halep havaalanlarının bombalanmasını" kınadığı belirtilen açıklamada, "İsrail saldırganlığı karşısında kardeş Suriye'nin yanında olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Hamas'ın Suriye'nin Arap ve İslam ülkelerindeki rolünü ve konumunu yeniden kazanmasını dört gözle beklediği ve Suriye'nin istikrarı, güvenliği, refahı ve ilerlemesi için tüm samimi çabaları desteklediği" kaydedildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği'nin de aralarında bulunduğu bir grup alim, 10 Temmuz'da, Hamas'tan, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ilişkilerini yeniden kurma kararını gözden geçirmesini istemişti.

Hamas, 21 Haziran'da Esed rejimiyle 10 yıldır kesilen ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

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