Hamas'tan Abbas'a sivil toplum örgütlerine ilişkin düzenlemeleri geri alması çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan Abbas'a sivil toplum örgütlerine ilişkin düzenlemeleri geri alması çağrısı

08.03.2021 02:13
Hamas'tan Abbas'a sivil toplum örgütlerine ilişkin düzenlemeleri geri alması çağrısı, System.String[]

Gazze'deki Hamas Hareketi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan sendika seçimlerinin ertelenmesine ilişkin çıkardığı kanunu geri alması ve hayır cemiyetleri kanunundaki düzenlemeyi yeni kurulacak parlamentoya bırakması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Hamas Hareketi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan sendika seçimlerinin ertelenmesine ilişkin çıkardığı kanunu geri alması ve hayır cemiyetleri kanunundaki düzenlemeyi yeni kurulacak parlamentoya bırakması çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, sendika seçimlerinin ertelenmesinin Filistin'deki kurumların değişim sürecine vurulan bir darbe olduğunu belirtti.

Bedran, böyle bir vakitte başkanlığın çıkaracağı herhangi bir kanunun parlamento seçimlerinin yapılması, kanun çıkarma ve düzenlemeyle yetkili meclise yeniden hayat vermeyle çeliştiğini kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili kanunda yapılacak düzenlemenin bu kurumların özgürlüklerine müdahale anlamına geleceğini ifade eden Bedran "Değişiklik, yönetimin sivil toplum kuruluşları üzerindeki kontrolünü artırmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Şubat'ta sendikalar, birlikler ve halk örgütlerinde yapılacak seçimlerin 6 ay ertelenmesi yönünde karar almıştı. Yine geçen cuma aldığı benzeri bir kararla, sivil toplum örgütleri ve hayır cemiyetlerinin çalışma planlarının ilgili bakanlıklara eklenmesine ilişkin bir düzenlemede bulunmuştu.

Abbas'ın aldığı söz konusu kararlar, ülkedeki birçok çevreler tarafından büyük eleştirilere sebep olmuştu.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Mahmud Abbas, Filistin, Sendika, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan Abbas'a sivil toplum örgütlerine ilişkin düzenlemeleri geri alması çağrısı - Son Dakika


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