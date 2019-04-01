Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Abbas'ın Açıklamalarına Tepki

Hamas'tan Abbas'ın Açıklamalarına Tepki

1 saat önce

Gazze'deki Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Tunus'taki 30'uncu Arap Birliği Zirvesi'ndeki hareketi itham eden sözlerine tepki gösterdi.

Hamas'tan Abbas'ın Açıklamalarına Tepki, System.String[]
Gazze'deki Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Tunus'taki 30'uncu Arap Birliği Zirvesi'ndeki hareketi itham eden sözlerine tepki gösterdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, hareketin uzlaşıyı baltaladığı yönündeki ithamları gerçekleri ters yüz etmektir." denildi.

"Hamas, Filistin uzlaşısı için gerekli her şeyi yerine getirmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Abbas'ın bu yöndeki açıklamalarının hedefinin, Hamas'ın haklarını vermekten kaçmak olduğu belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Tunus'ta düzenlenen 30'uncu Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Son olarak Mısır uzlaşı için bir teklifte bulundu. Biz kabul ettik, Hamas da kabul etti. Ancak şu ana kadar uzlaşıyı istemeyen Hamas teklifi uygulamadı." demişti.

Hamas Hareketi'nin 2006 seçimlerini kazanmasının ardından yaşanan gelişmeler sonucunda Filistin'deki siyasi bölünmüşlük devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:02 Kaynak: AA

Tunus, Mahmud Abbas, Filistin, Hamas, Güncel
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