Hamas'tan ABD'nin Kudüs sakinlerini "Araplar" olarak tanımlamasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas'tan ABD'nin Kudüs sakinlerini 'Araplar' olarak tanımlamasına tepki - Son Dakika

Hamas'tan ABD'nin Kudüs sakinlerini "Araplar" olarak tanımlamasına tepki

6 saat önce

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs sakinlerine ait "Filistinliler" tanımını "Araplar" ve "İsrailli olmayan vatandaşlar" şeklinde değiştirmesine tepki gösterdi.

Hamas'tan ABD'nin Kudüs sakinlerini

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs sakinlerine ait "Filistinliler" tanımını "Araplar" ve "İsrailli olmayan vatandaşlar" şeklinde değiştirmesine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, Kudüs'ün Filistinli sakinlerini bu şekilde tanımlaması, ABD'nin Filistinlilere karşı işlediği yeni bir suçtur." ifadesini kullandı.

Kasım, İsrail ve ABD'nin girişimlerinin, Kudüs'ün ve gerçek sakinleri olan Filistinlilerin kimliğini değiştiremeyeceğini, onları kutsal değerlerine bağlılıktan vazgeçiremeyeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Doğu Kudüs'te yaşayanlar için genel olarak kullanılan Filistinli ifadesinde değişikliğe gitmişti. ABD'nin bu adımı, Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenli olarak yayımladığı 2019 İnsan Hakları Raporu'nda dikkati çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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